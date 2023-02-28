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50 минут назад

NYT: страны ЕС провалили поставку танков Leopard Украине

Газета.Ru

Борьба за выполнение обещаний предоставить танки Leopard 2 Украине показала, насколько неподготовлены европейские вооруженные силы. Об этом сообщает издание The New York Times.

В публикации отмечается, что часть государств обнаружили, что их танки фактически не работают или не имеют запасных частей.

«Политические лидеры столкнулись с непредвиденным сопротивлением внутри своих собственных коалиций и даже со стороны министерств обороны. А некоторым армиям пришлось вытаскивать из отставки инструкторов, чтобы научить украинских солдат пользоваться танками старых моделей», — утверждает издание.

Ранее глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик заявил, что власти Польши собираются передать Украине следующую партию немецких танков Leopard в течение нескольких недель. По его словам, речь идет о 10 оставшихся боевых машинах, которые были обещаны Варшавой.

Польша доставила на Украину танки Leopard

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Видео,Михал Дворчик,Владимир Путин,ЕС,
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