Борьба за выполнение обещаний предоставить танки Leopard 2 Украине показала, насколько неподготовлены европейские вооруженные силы. Об этом сообщает издание The New York Times.

В публикации отмечается, что часть государств обнаружили, что их танки фактически не работают или не имеют запасных частей.

«Политические лидеры столкнулись с непредвиденным сопротивлением внутри своих собственных коалиций и даже со стороны министерств обороны. А некоторым армиям пришлось вытаскивать из отставки инструкторов, чтобы научить украинских солдат пользоваться танками старых моделей», — утверждает издание.

Ранее глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик заявил, что власти Польши собираются передать Украине следующую партию немецких танков Leopard в течение нескольких недель. По его словам, речь идет о 10 оставшихся боевых машинах, которые были обещаны Варшавой.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.