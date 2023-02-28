Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что увеличение помощи Украине странами-членами альянса невозможно без риска эскалации, но для них возможная победа России несет значительно большие риски. Об этом генсек сказал на международной конференции в Хельсинки, которую транслировала онлайн пресс-служба НАТО.

По словам Столтенберга, некоторые опасаются, что помощь Киеву несет риски эскалации.

"Я скажу, что с начала конфликта свободных от риска вариантов не существует, но гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат", — заявил глава Североатлантического альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине должен завершиться за столом переговоров, однако это будет зависеть от ситуации на поле боя.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.