США испытали беспилотник в условиях "экстремально низких температур"

Американский беспилотник RPAS MQ-9 Reaper для подтверждения возможности поставки в страны Северной Европы испытали в условиях «экстремально низких температур» — при минус 21 градусе по шкале Цельсия. Об этом сообщает Airforce Technology со ссылкой на заявление компании-разработчика General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI).

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«Для последней демонстрации RPAS выдерживали в «холодной ванне», что позволяло самолету поддерживать температуру ниже -21°C/-5°F в течение почти 12 часов», — говорится в сообщении.

После этого беспилотник обработали противообледенительными средствами и запустили.

Отмечается, что испытания проводились в период с конца января по начало февраля и были направлены на то, чтобы «доказать способность систем семейства MQ-9 работать в экстремально холодных погодных условиях».

«Среди многих меняющих мир особенностей нашей линейки RPA MQ-9B является способность самолета работать при экстремальных температурах. Мы приветствуем требования скандинавских стран к эксплуатационным возможностям в холодную погоду, поскольку MQ-9B создан для всепогодных глобальных миссий, и мы очень рады, что MQ-9B так впечатляюще работает в этих сложных холодных условиях», — заявил после испытаний президент GA-ASI Дэвид Александер.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) поисковики нашли живым 66-летнего коренного жителя, который четыре дня ходил по тундре при температуре -40°C из-за того, что у него сломался снегоход.