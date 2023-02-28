В Раде назвали ожидаемый маршрут контрнаступления ВСУ

Депутат Верховной рады Украины от партии "Голос", секретарь комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что вероятным направлением контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может стать Мелитополь и Бердянск. Об этом сообщает РИА Новости.
Костенко отметил, что это важное направление. При этом он отметил, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о Мариуполе.
"Думаю, что где-то приблизительно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск - коридор, по которому мы должны двигаться. Когда это будет, как это будет, будут ли у нас возможности для этого - увидим во время весенней кампании, после того, как поймем, как будет действовать враг", - сказал он.
При этом, по мнению Костенко, сейчас все внимание надо уделять восточному направлению.
"Нам нужно сейчас остановить врага, который на нас давит, мы сейчас говорим все про контрнаступление, в то время, как враг потихоньку нас оттесняет на восточном направлении, имеет преимущество в численности, в численности техники, отодвигает наших военных", - добавил депутат.
Ранее издание Klymenko Time сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников утверждал, что страна сейчас готовится к контрнаступлению.