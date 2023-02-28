В Раде назвали ожидаемый маршрут контрнаступления ВСУ

"Думаю, что где-то приблизительно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск - коридор, по которому мы должны двигаться. Когда это будет, как это будет, будут ли у нас возможности для этого - увидим во время весенней кампании, после того, как поймем, как будет действовать враг", - сказал он.