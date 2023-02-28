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46 минут назад

Минобороны: ВСУ попытались атаковать объекты в Краснодарском крае и Адыгее

Никита Бородкин

Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать беспилотниками гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, атака была предотвращена средствами радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что в результате действий подразделений радиоэлектронной борьбы оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.

«Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», — добавили там.

Напомним, что ранее о падении неустановленного летательного аппарата в Адыгее сообщал глава республики Мурат Кумпилов. По его словам, в результате происшествия была незначительно повреждена хозяйственная постройки животноводческой фермы в поселке Новом Гиагинского района. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат

Также СМИ сообщали, что два беспилотника ВСУ предприняли атаковать нефтебазу в Туапсе, однако взорвались в ста метрах от нефтехранилища.

Армия,Видео,Мурат Кумпилов,Минобороны России,
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