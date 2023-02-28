В США спрогнозировали исход украинского конфликта

Конфликт на Украине может длиться годы, а переговорный процесс будет хрупким и зависимым от вмешательства третьей стороны. Об этом в материале для The Atlantic пишет обозреватель Ури Фридман, ссылаясь на мнение американских аналитиков, которые спрогнозировали исход украинского кризиса.

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Так, по мнению бывшего посла США на Украине Джона Хербста, российско-украинское противостояние может окончиться в 2023 году только при условии оперативной отправки военной помощи Киеву и лишения Москвы контроля над сухопутным мостом, соединяющим Россию с Крымским полуостровом.

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«Это могло бы оказать давление на [президента России Владимира] ПутиПутина, чтобы он заключил мирное соглашение, или даже привело бы к смене российского руководства», — отмечает он.

Эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман, напротив, считает, что конфликт уже перерос в длительное противостояние по сравнению с другими межгосударственными столкновениями.

«Войны такого рода, как правило, группируются как относительно кратковременные — длящиеся не более недель или нескольких месяцев — или в среднем длящиеся несколько лет. С 1946 года более половины межгосударственных войн, подобных войне на Украине, закончились менее чем за год, но, когда такие войны продолжаются более года, они длятся в среднем более десяти лет», — обратил внимание аналитик.

Гендиректор прогнозирующей компании Good Judgment Уоррен Хэтч назвал три предполагаемые даты завершения конфликта. По его мнению, Россия и Украина с вероятностью 70 процентов не согласятся прекратить боевые действия до 1 октября 2024 года.

«Когда суперпрогнозистов попросили назвать год, в котором, по их ожиданиям, закончится война, средний ответ был 2025-й, минимум 2024-й и максимум 2037-й», — заявил он.

В публикации также отмечается, что любое завершение конфликта будет непрочным и за ним в любой момент может последовать возобновление горячей фазы противостояния, «особенно если нынешняя волна боевых действий утихнет из-за преждевременного прекращения огня, когда ни один из фундаментальных вопросов не решен».