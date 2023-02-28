Россия заявила о подготовке США провокации с химикатами на Украине

Заявления бывшего посла США в России Джона Салливана о планах России по использованию химоружия в зоне спецоперации расцениваются как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести провокацию с применением токсичных химикатов на Украине. Об этом во вторник на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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"22 февраля влиятельная американская неправительственная организация провела конференцию, посвященную событиям на Украине. В ходе этого мероприятия бывший посол США в России Джон Салливан сделал заявление: "Российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции". Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов", - сказал Кириллов.

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По словам начальника войск РХБЗ, подготовка к провокации "идет полным ходом". Так, 10 февраля в Краматорск были доставлены химические вещества в вагоне железнодорожного состава, который сопровождали иностранные граждане. Он был отбуксирован на территорию Краматорского металлургического завода им. Куйбышева. Химикаты разгрузили под контролем сотрудников СБУ и представителей командования ВСУ.

Кириллов подчеркнул, что всего в вагоне находилось 16 герметичных металлических ящиков. Половина из них имела знак химической опасности, надпись BZ, а также маркировку двумя красными линиями, соответствующую классу отравляющих веществ временно выводящего действия. "Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти", - рассказал начальник войск РХБЗ, напомнив, что применение BZ запрещено статьей 1 Конвенции о запрещении химоружия.

Также в вагоне были размещены пять ящиков с надписью "Си-эс - райот" и три - "Си-ар - райот", промаркированные одной красной полосой, что соответствует веществам раздражающего действия.

"Груз был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения", - сообщил Кириллов.

Боеприпасы и антидоты

По словам начальника войск РХБЗ, 19 февраля украинская сторона разгрузила в Краматорске 11 вагонов с надписями "Стройматериалы" и "Цемент", в которых на самом деле находились шрапнельные боеприпасы. При этом ранее, согласно имеющейся в Минобороны России информации, США модернизировали в интересах сухопутных войск шрапнельные выстрелы, снаряжаемые готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ.

Более того, Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты, включая 600 тысяч ампул антидотов от фосфорорганических отравляющих веществ, более 3 млн противосудорожных таблеток, препаратов для детоксикации, более 55 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 55 тысяч противогазов, 13 тысяч индивидуальных противохимических пакетов. Данная поставка была обоснована тем, что якобы "российские войска уже использовали боеприпасы с фосфорным составом и могут задействовать отравляющие вещества в ходе прогнозируемого обострения обстановки".

"Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества BZ в ходе конфликта", - подчеркнул Кириллов.