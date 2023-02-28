Мобилизация: последние новости на сегодня 28 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 февраля 2023, в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Мобилизованные из Тульской области сироты вместо сертификата на жилье могут взять деньги

Видео дня

Мобилизованные для боев на Украине сироты из Тульской области вместо сертификата на жилье могут получить денежные средства. Такую возможность рассмотрели на оперативном совещании местных властей, пишет «Тульский 1».

В регионе уже действует комплекс мер поддержки. Тульская область занимает первое место по количеству услуг для мобилизованных граждан среди остальных регионов России. На совещании обсудили выдачу мобилизованным сиротам жилья в первоочередном порядке.

Кроме того, в Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина ввели жилищный сертификат. При его наличии можно получить выплату, размер которой определяется с учетом рыночной стоимости квадратного метра + 10% сверху. Пять мобилизованных граждан из Тульской области уже выразили желание получить квартиру в первоочередном порядке.

Губернатор помог супруге мобилизованного сахалинца получить медицинскую помощь

Губернатор Сахалинской области помог супруге мобилизованного местного жителя, которая не смогла получить медицинскую помощь из-за сломанной ноги. Об этом пишет Telegram-канал «АСТВ.ру».

Женщина также сообщила губернатору, что работодатель задерживал выдачу заработной платы ее супругу. Губернатор сразу решил вопрос об оказании медицинской помощи и организовал для женщины обследование в ближайшем медицинском учреждении. После она может получить стационарное лечение в областной больнице.

Кроме того, Лимаренко пообещал взять вопрос о выдаче зарплаты ее супругу под личный контроль.

Мэр Баймака встретился с мобилизованным сыном

Глава администрации города Баймака Радмир Исянбаев встретился с сыном в зоне проведения специальной военной операции. Мэр возглавлял гуманитарный конвой районной администрации, пишет агентство «Башинформ».

Как говорится в публикации, гуманитарную помощь передали мобилизованным жителям города Баймака и в батальон имени Минигали Шаймуратова. Военнослужащие получили два автомобиля, спальники, генераторы, именные посылки, запчасти, бензопилы, теплую одежду и палатки. Часть гуманитарной помощи отошла разведывательной роте, в которой служит сын Радмира Исянбаева, Азамат.