Мобилизация: последние новости на сегодня 28 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 февраля 2023, в материале «Рамблера».
Мобилизованные для боев на Украине сироты из Тульской области вместо сертификата на жилье могут получить денежные средства. Такую возможность рассмотрели на оперативном совещании местных властей, пишет «Тульский 1».
В регионе уже действует комплекс мер поддержки. Тульская область занимает первое место по количеству услуг для мобилизованных граждан среди остальных регионов России. На совещании обсудили выдачу мобилизованным сиротам жилья в первоочередном порядке.
Кроме того, в Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина ввели жилищный сертификат. При его наличии можно получить выплату, размер которой определяется с учетом рыночной стоимости квадратного метра + 10% сверху. Пять мобилизованных граждан из Тульской области уже выразили желание получить квартиру в первоочередном порядке.
Губернатор Сахалинской области помог супруге мобилизованного местного жителя, которая не смогла получить медицинскую помощь из-за сломанной ноги. Об этом пишет Telegram-канал «АСТВ.ру».
Женщина также сообщила губернатору, что работодатель задерживал выдачу заработной платы ее супругу. Губернатор сразу решил вопрос об оказании медицинской помощи и организовал для женщины обследование в ближайшем медицинском учреждении. После она может получить стационарное лечение в областной больнице.
Кроме того, Лимаренко пообещал взять вопрос о выдаче зарплаты ее супругу под личный контроль.
Глава администрации города Баймака Радмир Исянбаев встретился с сыном в зоне проведения специальной военной операции. Мэр возглавлял гуманитарный конвой районной администрации, пишет агентство «Башинформ».
Как говорится в публикации, гуманитарную помощь передали мобилизованным жителям города Баймака и в батальон имени Минигали Шаймуратова. Военнослужащие получили два автомобиля, спальники, генераторы, именные посылки, запчасти, бензопилы, теплую одежду и палатки. Часть гуманитарной помощи отошла разведывательной роте, в которой служит сын Радмира Исянбаева, Азамат.
«Мы увидели всех наших ребят. Бодрые, позитивные, конечно, немного уставшие. Шлют приветы и благодарности за постоянную поддержку», — рассказал мэр.