В Пентагоне заявили о готовности к войне в Азии

Соединенные Штаты хотят избежать боевых действий на суше в Азии, но в то же время желают продемонстрировать Китаю и другим государствам региона, что готовы к такой войне и могут ее выиграть. Об этом заявила в понедельник американский министр армии Кристин Уормут на конференции в Американском институте предпринимательства.
"Наша цель - избежать войны на суше в Азии, - сказала она. - Но мы, очевидно, должны подготовиться, мы должны быть готовы сражаться и выиграть эту войну, и я думаю, что лучший способ избежать такой войны - это показать КНР и странам региона, что мы действительно можем выиграть эту войну".
Уормут отметила, что в то же время США хотят "снизить градус в отношениях с Китаем", а также добавила, что, по ее мнению, Пекин может и не решиться на силовую операцию в отношении Тайваня.
"Лично я не считаю, что морское вторжение [КНР] на Тайвань неизбежно", - сообщила она.