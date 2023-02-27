В Пентагоне заявили о готовности к войне в Азии

"Наша цель - избежать войны на суше в Азии, - сказала она. - Но мы, очевидно, должны подготовиться, мы должны быть готовы сражаться и выиграть эту войну, и я думаю, что лучший способ избежать такой войны - это показать КНР и странам региона, что мы действительно можем выиграть эту войну".