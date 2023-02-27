В Белгороде упали три беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией. Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия», — написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что продолжает оставаться в больнице, но ему сейчас «намного лучше».

При этом Гладков добавил, что 27 февраля он примет участие «онлайн» в еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.