В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
32 минуты назад

Португальский флот привели в повышенную готовность из-за танкера РФ

Илья Родин

Португальский патрульный корабль NRP Setubal был направлен для сопровождения российского танкера «Кола», приписанного к Балтийскому флоту. Об этом пишет The Portugal News со ссылкой на пресс-службу ВМФ Португалии.

Португальский флот привели в повышенную готовность из-за танкера РФ
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что патрульный корабль сопровождал танкер на протяжении 362 морских миль (670 км).

В пресс-службе пояснили, что береговая охрана с помощью Центра морских операций ведет постоянное наблюдение за районами, представляющими ключевой интерес для страны.

Военные моряки обеспечивают высокую готовность судов для защиты интересов Лиссабона на море, подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что в январе несколько российских кораблей прошли вдоль берегов Португалии. Это вызвало аналогичную реакцию: повышение боевой готовности флота и отправку судов для сопровождения.

Ранее сообщалось, что Бельгия начала расследование в отношении российского корабля, проходившего в Северном море.

Армия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий