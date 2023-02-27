Португальский флот привели в повышенную готовность из-за танкера РФ

Португальский патрульный корабль NRP Setubal был направлен для сопровождения российского танкера «Кола», приписанного к Балтийскому флоту. Об этом пишет The Portugal News со ссылкой на пресс-службу ВМФ Португалии.

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Отмечается, что патрульный корабль сопровождал танкер на протяжении 362 морских миль (670 км).

В пресс-службе пояснили, что береговая охрана с помощью Центра морских операций ведет постоянное наблюдение за районами, представляющими ключевой интерес для страны.

Военные моряки обеспечивают высокую готовность судов для защиты интересов Лиссабона на море, подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что в январе несколько российских кораблей прошли вдоль берегов Португалии. Это вызвало аналогичную реакцию: повышение боевой готовности флота и отправку судов для сопровождения.