В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
59 минут назад

На Украине сообщили о сложной ситуации на всей линии фронта для ВСУ

Lenta.ru

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на всей линии фронта является сложной. Об этом в своем Telegram-канале заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

На Украине сообщили о сложной ситуации на всей линии фронта для ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она уточнила, что наибольшие трудности наблюдаются на артемовском направлении, где противник «использует тактику истощения и тотального разрушения».

Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали дамбу в Артемовске.

«Заливает Ступки, нижние улицы. Вода из Северного ставка ушла. Северный ставок соединен небольшой речкой с Восьмым ставком. Восьмой — с озером. Источники с мест сообщают, что воды будет очень много», — говорится в сообщении.

25 февраля западные и украинские официальные лица допустили отступление ВСУ из Артемовска на фоне постепенного продвижения российских сил.

Армия,Анна Маляр,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий