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28 минут назад

Первый контракт на военную службу с иностранцами будут заключать на год

ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый контракт на военную службу с иностранцами будет заключаться на один год. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что первые контракты о прохождении военной службы с иностранцами, поступающими на рядовые и сержантские должности, будут заключаться на один год. Ранее законодательство предусматривало заключение соответствующих контрактов на пять лет.

Армия,Владимир Путин,
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