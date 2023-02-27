Первый контракт на военную службу с иностранцами будут заключать на год

МОСКВА , 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый контракт на военную службу с иностранцами будет заключаться на один год. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что первые контракты о прохождении военной службы с иностранцами, поступающими на рядовые и сержантские должности, будут заключаться на один год. Ранее законодательство предусматривало заключение соответствующих контрактов на пять лет.