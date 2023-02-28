Пентагон отреагировал на приостановку Россией членства в ДСНВ

Приостановка Россией членства в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) существенно не повлияет на работу двусторонних инспекций. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, его цитирует РИА Новости.

«С практической точки зрения, приостановка не приведет к существенным изменениям», — сказал американский военный, отметив, что Россия «и так не отвечала требованиям по инспекциям».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. Закон после опубликования официально вступил в силу. Решение о возможном возобновлении участия России в договоре ДСНВ может принять президент.