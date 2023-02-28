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1 час назад

Пентагон отреагировал на приостановку Россией членства в ДСНВ

Lenta.ruиещё 9

Приостановка Россией членства в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) существенно не повлияет на работу двусторонних инспекций. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, его цитирует РИА Новости.

«С практической точки зрения, приостановка не приведет к существенным изменениям», — сказал американский военный, отметив, что Россия «и так не отвечала требованиям по инспекциям».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. Закон после опубликования официально вступил в силу. Решение о возможном возобновлении участия России в договоре ДСНВ может принять президент.

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Армия,Видео,Владимир Путин,Пентагон,
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