Лукашенко указал на возможность Белоруссии и РФ производить любой тип оружия

«Это связано с тем, что все, что нам надо, (я имею в виду оружие, железо), мы запросто получаем из России. А вот то, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производства, доставшиеся нам от Советского Союза. Таким образом, вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружений», — подчеркнул он.