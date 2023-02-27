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9 минут назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 27 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 февраля 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 27 февраля 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: ТАССТАСС

«Своего рода мобилизация»: чиновников обяжут проходить военную подготовку

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Российскому кабмину предложили обязать госслужащих пройти курсы военной подготовки, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, которому принадлежит инициатива.

По его словам, это поможет им лучше ориентироваться в условиях специальной военной операции, особенно на территориях вблизи государственных границ. Парламентарий сослался на мнение россиян, которые считают, что все чиновники должны пройти курсы военной подготовки. Выборный приветствовал данную инициативу. Он пообещал способствовать ее скорейшей реализации. Депутат считает, что коллеги должны поддержать данную инициативу.

Как предполагается, в условиях спецоперации наличие военной подготовки у госслужащих станет обязательным требованием. Они должны «подтянуть» тактическую и физическую подготовку, набраться знаний в области информационной безопасности.

Президент Донецкой Федерации футбола: «У нас мобилизация началась 22 февраля, многие футболисты защищают нашу родину»

Когда в России началась частичная мобилизация, из многих футбольных клубов ПФЛ ФНЛ было отправлено на фронт достаточно большое количество спортсменов, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на президента Донецкой Федерации футбола Павла Давыденко.

По его словам, есть погибшие, в том числе и среди тренерского состава. Давыденко указал, что его соратник, главный тренер футбольного клуба «Бажановец» Игорь Валентинович Швыдько, погиб в боях под Херсоном.

Защищающих страну президент федерации назвал героями. Многие из них проходили службу в батальоне «Пятнашка», отметил Давыденко.

Минобороны России показало, как готовят еду для бойцов в зоне СВО

Появилось видео, на котором видно, как в зоне проведения специальной военной операции готовят еду и выпечку. Их опубликовало в Telegram Министерство обороны РФ.

На кадрах видно - нарезаются овощи, замешивается тесто для хлеба, осуществляется засыпка продуктов в котел. По предварительным данным, еду готовят в передвижной полевой кухне. По словам повара Вячеслава, военные повара готовят максимально домашнюю еду, стараясь «со всей душой».

Повар-пекарь Дмитрий заявил о повышенном спросе на хлеб на фронте. Его пекут в большом количестве, чтобы хватило всем.

По данным военного ведомства, специалисты материально-технического обеспечения привозят горячее питание и свежую выпечку на поле боя, рискуя собственной жизнью.

Армия,Минобороны России,Госдума,
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