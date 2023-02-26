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1 час назад

Кондолиза Райс усомнилась в том, может ли Украина стать частью НАТО

RT на русскомиещё 2

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс сочла трудным вопрос о вступлении Украины в НАТО, однако «некоторая форма договорённостей» по безопасности будет необходима в будущем. Такое мнение она выразила в беседе с CBS.

Кондолиза Райс усомнилась в будущем вступлении Украины в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Некоторая форма договорённостей по безопасности с Украиной будет необходима в будущем, вероятно, сейчас стоит начать работать над этим», — сказал она.

По мнению Райс, НАТО защищено, однако Украина остаётся «незащищённой частью территории» и вакуумом в Европе.

«Что бы мы ни сделали, а я сомневаюсь, что это будет пятая статья (договора НАТО о коллективной обороне. — RT), мы должны убедиться, что этого вакуума в будущем не будет», — цитирует её РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс не существует.

Обозреватель American Thinker Александр Марковский отмечал, что Украина может превратиться в пустыню из-за стремления властей государства вступить в НАТО.

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