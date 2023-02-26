В Германии потребовали закрыть авиабазу Рамштайн

В Германии протестующие потребовали закрыть американскую авиабазу Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Об этом пишет газета Die Welt.

В местной полиции рассказали, что днем недалеко от авиабазы собрались 2,5 тыс. человек. Митинг прошел мирно. Собравшиеся скандировали лозунги, предлагавшие американцам отравиться домой.

Организаторами протестной акции выступили десятки мирных движений в Германии, Австрии и Швейцарии. В пятом часу дня по местному времени протестная акция завершилась у стен самой авиабазы Рамштайн.