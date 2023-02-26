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6 минут назад

В Германии 2,5 тысячи протестующих потребовали закрыть авиабазу Рамштайн

Газета.Ru

В Германии протестующие потребовали закрыть американскую авиабазу Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Об этом пишет газета Die Welt.

В Германии потребовали закрыть авиабазу Рамштайн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В местной полиции рассказали, что днем недалеко от авиабазы собрались 2,5 тыс. человек. Митинг прошел мирно. Собравшиеся скандировали лозунги, предлагавшие американцам отравиться домой.

Организаторами протестной акции выступили десятки мирных движений в Германии, Австрии и Швейцарии. В пятом часу дня по местному времени протестная акция завершилась у стен самой авиабазы Рамштайн.

Ранее в Министерстве культуры Украины инициировали создание «информационного Рамштайна». Министр культуры Украины Александр Ткаченко выразил уверенность, что украинскую инициативу поддержат в Евросоюзе.

Армия,В мире,Александр Ткаченко,ЕС,
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