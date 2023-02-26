Началась операция по передаче Киеву вертолетов ВС Хорватии

Хорватия начала операцию по отправке 14 транспортных вертолетов Ми-8 (12 Ми-8 MTV и 2 Ми-8 T) на Украину. Как сообщила газета Jutarnji list в своем субботнем номере, машины выведены из состава ВС Хорватии и готовятся к передаче украинской стороне.

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Газета информирует, что вертолеты в настоящий момент проходят подготовку в вертолетно-техническом центре в Велика-Горице под Загребом. С машин удаляют опознавательные знаки хорватских ВС, меняют старые детали, доливают масло, отмечает издание. Ожидается, что вертолеты будут готовы к отправке через 10 дней.

Семь вертолетов будут частично разобраны и отправлены наземным способом, а еще семь машин, находящихся в лучшем техническом состоянии, самостоятельно прилетят в Польшу, откуда они будут направлены на Украину. После передачи 14 Ми-8 у Хорватии останется всего 10 транспортных вертолетов Ми-171 и 4 вертолета Black Hawk.

Правительство Хорватии засекретило все данные о передаче помощи Украине, поэтому невозможно получить официальное подтверждение передачи новой партии вооружений Киеву. Ранее Загреб направил украинской стороне четыре партии вооружений, которые, предположительно, включают 8 тыс. автоматов с патронами, 12 пушек М-46 калибром 130 мм со снарядами, отмечает Jutarnji list. Представители правительства Хорватии указывали, что общая стоимость помощи Украине со стороны Хорватии превысила 160 млн евро.