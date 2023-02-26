Мобилизация: последние новости на сегодня 26 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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В Астрахани поддерживают создание фонда помощи ветеранам СВО

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Общественники из Астрахани поддерживают инициативу президента России Владимира Путина о создании государственного фонда помощи ветеранам специальной военной операции. Об этом пишет информационный портал «Все новости Астрахани».

Основатель благотворительного фонда «Созвездие добра» Анна Алексеева заявила о важности этой инициативы, задачей которой станет персональная помощь семьям ветеранов и погибших военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Украине. Алексеева считает, что деятельность благотворительного фонда будет востребована долгое время даже после урегулирования конфликта Москвы и Киева.

Отмечается, что сегодня бойцам, участвующим в боевых действиях на Украине, помогают негосударственные благотворительные организации.

Мобилизованные оренбуржцы рассказали о службе в Донецком корпусе

Мобилизованные жители Оренбургской области, призванные для боев на Украине, рассказали о своих служебных буднях. Об этом пишет Telegram-канал «Народная милиция ДНР».

Мобилизованные солдаты проходят специальную военную подготовку в 5 бригаде 1 Донецкого армейского корпуса под руководством опытных инструкторов.

«Служба проходит в нормальной обстановке. У нас нормальное довольствие. Тренируемся, проводим тренировки, учимся стрелять с любого вида вооружения», — рассказал один из военнослужащих.

Бойцы также рассказали, что осуждают жалобы сослуживцев на условия пребывания, так как на фронте легко не бывает.

На конкурсе-концерте в Эссойле собрали деньги в помощь мобилизованным

В Эссойле республики Карелия на благотворительном концерте-конкурсе «Февральский ветер» собрали двадцать одну тысячу сто рублей в поддержку мобилизованным гражданам. Об этом пишет «Петрозаводск говорит».