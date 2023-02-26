Западные СМИ рассказали о позиции Киева насчет затягивания конфликта

Депутаты Верховной рады все чаще говорят о невозможности победы Украины при следовании стратегии Запада. Об этом сообщает обозреватель The Washington Post Джош Роджин, передает РИА Новости.
Он напомнил о высказывании вице-президента США Камалы Харрис, которая в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что затягивание конфликта на Украине приведет к поражению Москвы.
«Почти все официальные лица Украины, с которыми я встречался в Мюнхене, не согласны с этим высказыванием», — заметил Роджин и добавил, что для его собеседников бесконечный конфликт означает победу России и потерю Украины в том виде, в котором все ее знают.
Автор обратил внимание на то, что украинские политики обеспокоены позицией администрации США. Вашингтон выступает против активного ведения боевых действий, которые как раз помогли бы покончить с «затянувшимся тупиком».
Депутат Рады Елизавета Ясько заявила, что намерение Запада поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» звучит зловеще, а «окно возможностей победы» постепенно закрывается.
Другой представитель Верховной рады, Алексей Гончаренко, отметил, что если боевые действия будут продолжаться несколько лет, то победа будет стоить Украине слишком дорого.
Роджин резюмировал, что при следовании стратегии Запада, которая ведет к затягиванию конфликта, Украина к следующему году может перестать существовать.