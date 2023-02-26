Западные СМИ рассказали о позиции Киева насчет затягивания конфликта

Депутаты Верховной рады все чаще говорят о невозможности победы Украины при следовании стратегии Запада. Об этом сообщает обозреватель The Washington Post Джош Роджин, передает РИА Новости.

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Он напомнил о высказывании вице-президента США Камалы Харрис, которая в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что затягивание конфликта на Украине приведет к поражению Москвы.

«Почти все официальные лица Украины, с которыми я встречался в Мюнхене, не согласны с этим высказыванием», — заметил Роджин и добавил, что для его собеседников бесконечный конфликт означает победу России и потерю Украины в том виде, в котором все ее знают.

Автор обратил внимание на то, что украинские политики обеспокоены позицией администрации США. Вашингтон выступает против активного ведения боевых действий, которые как раз помогли бы покончить с «затянувшимся тупиком».

Депутат Рады Елизавета Ясько заявила, что намерение Запада поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» звучит зловеще, а «окно возможностей победы» постепенно закрывается.

Другой представитель Верховной рады, Алексей Гончаренко, отметил, что если боевые действия будут продолжаться несколько лет, то победа будет стоить Украине слишком дорого.