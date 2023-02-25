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16 минут назад

Российские военные сбили три украинских самолета

Илья Родин

Российские военные в ДНР и Херсонской области сбили самолеты Су-25, Су-24 и МиГ-29 ВВС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале ведомства.

Российские военные сбили три украинских самолета
Фото: РамблерРамблер

В пресс-службе уточнили, что Су-25 был уничтожен средствами ПВО в Херсонской области, в районе Тягинки. Самолеты Су-24 и МиГ-29 были сбиты российскими истребителями в ДНР, в районах Розовки и Димитрова.

Кроме того, армейская авиация нанесла удары по подразделениям противника в Харьковской области и ЛНР. Потери ВСУ составили порядка 60 солдат и офицеров.

На Донецком направлении авиация и артиллерия уничтожила более 120 украинских военнослужащих. Противник потерял две гаубицы и три бронемашины.

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