Российские военные сбили три украинских самолета

Российские военные в ДНР и Херсонской области сбили самолеты Су-25, Су-24 и МиГ-29 ВВС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале ведомства.

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В пресс-службе уточнили, что Су-25 был уничтожен средствами ПВО в Херсонской области, в районе Тягинки. Самолеты Су-24 и МиГ-29 были сбиты российскими истребителями в ДНР, в районах Розовки и Димитрова.

Кроме того, армейская авиация нанесла удары по подразделениям противника в Харьковской области и ЛНР. Потери ВСУ составили порядка 60 солдат и офицеров.