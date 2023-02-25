Мобилизация: последние новости на сегодня 25 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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Мобилизованные из Лангепаса приехали в отпуск

12 мужчин из Лангепаса, которые были мобилизованы в рамках специальной военной операции, в настоящее время находятся в краткосрочном отпуске дома, сообщают «Новости Югры» со ссылкой на главу города Сергея Горобченко.

Он сообщил, что провел с ними встречу и «пожал руку каждому». Мэр высказал благодарность «за их храбрость и верность долгу».

Как отметил Горобченко, в День защитника Отечества он лично поздравил мобилизованных и попросил передать видеооткрытку землякам, которые сейчас находятся на поле боя. В видеозаписи глава города передает привет военнослужащим из Югры вместе с представителями общества «Ветеран» и волонтерами.

В Башкирию в отпуск из зоны СВО вернулись мобилизованные бойцы

В Башкирию в отпуск из зоны проведения специальной военной операции вернулись бойцы, сообщает «Электрогазета».

Советник главы республики по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов поздравил их с Днем Защитника Отечества. Он пожелал мобилизованным вернуться домой с победой, а их родным — стойкости и терпения.

Напомним, глава государства Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию заявил, что принимающим участие в спецоперации раз в полгода необходимо предоставлять отпуск длительностью не менее 14 дней.

Астраханцы в зоне СВО на 23 Февраля получили автомобиль УАЗ

В День защитника Отечества мобилизованным в рамках специальной военной операции астраханцам отвезли на поле боя гуманитарную помощь, сообщает a24.press со ссылкой на поручение главы региона Игоря Бабушкина.

Делегация поздравила военнослужащих артиллерийского дивизиона с 23 февраля. Бойцы получили продукты питания, тёплые вещи, буржуйки, носилки, спецоборудование для успешного несения службы. В дивизион привезли УАЗ-«буханку». Участникам спецоперации вручили посылки из дома и письма от астраханских школьников.