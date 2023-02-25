СМИ: США оценили возможность применения РФ ядерного оружия на Украине

Власти Соединенных Штатов считают низкой вероятность применения Москвой тактического ядерного оружия на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

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Об этом сообщил помощник главы государства в беседе с группой экспертов во время закрытых консультаций. По его словам, на самом деле нет опасений, что российский лидер Владимир Путин применит стратегические ядерные вооружения против Киева или западных союзников бывшей советской республики.

При этом в Белом доме существуют страхи, что Кремль может отдать приказ применить тактические ядерные вооружения в рамках специальной военной операции, однако сегодня нет явных признаков того, что это произойдет в ближайшем будущем.

Помощник президента также заявил, что американский лидер Джо Байден на прошедшей в Киеве встрече с главой Украины Владимиром Зеленским обсуждал, какие гарантии США могли бы дать Украине в случае завершения возможных мирных переговоров.