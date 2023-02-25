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1 час назад

СМИ: США оценили возможность применения РФ ядерного оружия на Украине

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов считают низкой вероятность применения Москвой тактического ядерного оружия на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

СМИ: США оценили возможность применения РФ ядерного оружия на Украине
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщил помощник главы государства в беседе с группой экспертов во время закрытых консультаций. По его словам, на самом деле нет опасений, что российский лидер Владимир Путин применит стратегические ядерные вооружения против Киева или западных союзников бывшей советской республики.

При этом в Белом доме существуют страхи, что Кремль может отдать приказ применить тактические ядерные вооружения в рамках специальной военной операции, однако сегодня нет явных признаков того, что это произойдет в ближайшем будущем.

Помощник президента также заявил, что американский лидер Джо Байден на прошедшей в Киеве встрече с главой Украины Владимиром Зеленским обсуждал, какие гарантии США могли бы дать Украине в случае завершения возможных мирных переговоров.

Салливан считает, что данные гарантии должны быть весьма крепкими, чтобы сдержать Москву от вторжения на Украину. При этом прекращение боев и переговоры между Москвой и Киевом пока не ожидаются.

Армия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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