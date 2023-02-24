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38 минут назад

Министр обороны Украины рассказал о подготовке к контрнаступлению

Илья Родин

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ), что ВСУ готовятся к весеннему контрнаступлению. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр обороны Украины рассказал о подготовке к контрнаступлению
Фото: CC BY 4.0 / Офіційний портал КиєваCC BY 4.0 / Офіційний портал Києва

Резников отметил, что все подразделения получат необходимую технику, в том числе, украинскую. Он добавил, что ВСУ получит танки и легкую бронетехнику.

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После того, как войска будут оснащены в необходимых объемах, они перейдут в контрнаступление, подчеркнул министр.

Ведомство много работает, чтобы его подготовить и обеспечить, пояснил Резников.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус вручил своему украинскому коллеге крупногабаритный макет танка «Леопард-2».

Резников поблагодарил его и отметил, что это - первый, но не последний танк, который прибывает на Украину из ФРГ.

Армия,В мире,СВО,Борис Писториус,Алексей Резников,
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