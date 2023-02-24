Министр обороны Украины рассказал о подготовке к контрнаступлению

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ), что ВСУ готовятся к весеннему контрнаступлению. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: CC BY 4.0 / Офіційний портал Києва CC BY 4.0 / Офіційний портал Києва

Резников отметил, что все подразделения получат необходимую технику, в том числе, украинскую. Он добавил, что ВСУ получит танки и легкую бронетехнику.

После того, как войска будут оснащены в необходимых объемах, они перейдут в контрнаступление, подчеркнул министр.

Ведомство много работает, чтобы его подготовить и обеспечить, пояснил Резников.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус вручил своему украинскому коллеге крупногабаритный макет танка «Леопард-2».