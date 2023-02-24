Мобилизация: последние новости на сегодня 24 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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Путин обратился к российским военнослужащим в День защитника Отечества

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Президент России Владимир Путин обратился к ветеранам, добровольцам, военнослужащим и мобилизованным в честь Дня защитника Отечества. Об этом пишет РИА Новости.

Президент поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за мужество. Он считает, что именно эти качества унаследовало новое поколение российских солдат и офицеров. Кроме того, он признал, что святая обязанность государства — заботиться о своих защитниках.

«Святая обязанность государства — заботиться о тех, кто защищает страну», — заявил Путин после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

По его словам, в стране должна возникнуть структура, подчиненная напрямую властям. Она будет выделять каждому ветерану отдельного социального работника, который будет работать с людьми в индивидуальном порядке.

«Во всяком случае я на это очень рассчитываю. Добьемся, чтобы механизм функционировал как нужно, чтобы людям помогал», — указал глава РФ.

Мобилизованные из Томской области получили гуманитарную помощь от земляков

Мобилизованные для боев на Украине жители Томской области передали привет своим родным, близким и боевым товарищам. Земляки прислали им экипировку, продукты, теплую одежду, а также письма из дома. Об этом пишет информационный портал «Вести-Томск».

В публикации уточняется, что жители Томской области продолжают отправлять на фронт гуманитарную помощь. Ко Дню защитника Отечества они отправили землякам предметы личной гигиены, теплые вещи и тридцать килограммов особых пряников.

Мобилизованные жители Урала подарили детям из Донбасса продукты и канцелярию

Мобилизованные для боев на Украине жители Урала помогли детскому саду и школе в одном из сел ДНР. Они купили для заведений продукты и канцелярские принадлежности, пишет «Е1.ru».