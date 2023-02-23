Пентагон назвал сроки поставки Украине танков Abrams

По ее словам, передача танков Киеву не может произойти в ближайшие недели или месяцы и рассчитана на более длительные сроки. Представитель Пентагона уточнила, что в настоящее время рассматриваются варианты, при которых Украина может получить данный вид вооружений менее чем за 1,5-2 года. Для достижения этих целей танки для Украины могут быть произведены с нуля, либо они будут переданы Киеву странами, которым США ранее их поставили, добавила она.