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40 минут назад

Пентагон назвал сроки поставки Украине танков Abrams

Lenta.ru

Командующая сухопутными войсками Вооруженных сил США Кристин Вормут, говоря о сроках поставки американской армией Украине танков M1 Abrams, отметила, что на это может уйти больше года, сообщает РИА Новости.

Пентагон назвал сроки поставки Украине танков Abrams
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель», — заявила она.

По ее словам, передача танков Киеву не может произойти в ближайшие недели или месяцы и рассчитана на более длительные сроки. Представитель Пентагона уточнила, что в настоящее время рассматриваются варианты, при которых Украина может получить данный вид вооружений менее чем за 1,5-2 года. Для достижения этих целей танки для Украины могут быть произведены с нуля, либо они будут переданы Киеву странами, которым США ранее их поставили, добавила она.

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по военно-политическим вопросам Стэнли Браун заявил, что танки M1 Abrams для Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть как заказаны у их производителя — компании General Dynamics, так и взяты из имеющихся запасов армии США.

Армия,СВО,Пентагон,
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