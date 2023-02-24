Назван главный кандидат на пост главы НАТО

«У Джонсона действительно есть намерение занять эту должность, и он по характеру человек в военном плане активный. Даже после того, как он покинул пост британского премьера, он тем не менее регулярно наведывался в Киев даже не столько для того, чтобы найти варианты урегулирования конфликта, сколько для того, чтобы поддержать агрессивность киевского руководства. Цель этого заявления — посмотреть, как на это заявление отреагируют в других странах: вряд ли такое заявление останется без внимания», — добавил политолог.