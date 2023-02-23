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25 минут назад

F-35 упал на американский авианосец из-за ошибки пилота

Газета.Ru

Авария палубного истребителя F-35 авиакрыла американского авианосца USS Carl Vinson 24 января 2022 года произошла из-за ошибки пилота - лейтенанта, приписанного к 147-й эскадрилье ударных истребителей. Об этом сообщает Stars and Stripes со ссылкой на результаты расследования.

Отмечается, что лейтенант во время посадки совершил неудачный маневр выравнивания, не переключив при этом управление тягой двигателя с ручного на автоматическое. В результате самолет ударился о палубу, загорелся и вылетел с палубы.

Американский истребитель F-35 разбился во время испытаний

Пилот успел катапультироваться, но был ранен. Еще пять членов экипажа авианосца получили ранения, обломки истребителя повредили истребитель EA-18G Growler, находившийся на палубе. Сама палуба получила повреждения, устранение которых обошлись в $120 тыс.

Упавший самолет стоимостью $115.3 млн был поднят в марте 2022 года, но восстановлению не подлежал.

По данным издания, после аварии пилот, имя которого не называется, был отстранен от полетов, но продолжает службу в ВМС США. Кроме того, комиссия по расследованию рекомендовала снабдить шлемы летчиков и индикацией об отключении автоматизированного захода на посадку.

Ранее сообщалось, что американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайском море при попытке приземлиться на авианосец Carl Vinson ВМС США.

По данным американского Тихоокеанского флота, инцидент произошел, когда авиакрыло авианосца совершало плановые полеты в Южно-Китайском море.

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