Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле

Президент России Владимир Путин 23 февраля, в День защитника Отечества, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Российский лидер делает это ежегодно.

На распространенном видео видно, как глава государства приклонил колено перед памятником и почтил память погибших.

Прах неизвестного советского солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, был перенесен из братской могилы в Московской области и торжественно перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В 1997 году на этом месте появился мемориал с вечным огнем, позднее — стела с названиями городов-героев.

День защитника Отечества был установлен в Российской Федерации в 1992 году в честь годовщины появления Красной Армии, до 1993 этот праздник назывался «Днем Советской Армии и Военно-морского флота».