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13 минут назад

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин 23 февраля, в День защитника Отечества, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает РИА Новости.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский лидер делает это ежегодно.

На распространенном видео видно, как глава государства приклонил колено перед памятником и почтил память погибших.

Прах неизвестного советского солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, был перенесен из братской могилы в Московской области и торжественно перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В 1997 году на этом месте появился мемориал с вечным огнем, позднее — стела с названиями городов-героев.

День защитника Отечества был установлен в Российской Федерации в 1992 году в честь годовщины появления Красной Армии, до 1993 этот праздник назывался «Днем Советской Армии и Военно-морского флота».

Ранее RT сообщал, что президент Путин поздравил военнослужащих россиян с Днем защитника Отечества.

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