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1 час назад

Лукашенко назвал белорусскую армию опорой государства

ТАСС

Белорусская армия остается истинно народной, одной из опор государственности, она готова эффективно противостоять любым угрозам. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, поздравляя соотечественников с Днем защитников Отечества и 105-летием Вооруженных сил.

Лукашенко назвал белорусскую армию опорой государства
Фото: ТАССТАСС

"За годы независимости нами были созданы боеспособные, высокомобильные, оснащенные новейшими образцами техники Вооруженные силы, которые готовы эффективно противостоять любым вызовам и угрозам. Наша армия была и остается истинно народной, одной из опор государственности, гарантом независимости и безопасности, настоящей школой мужества для молодежи", - говорится в поздравлении, сообщает президентская пресс-служба в четверг.

Лукашенко убежден, что люди в погонах и впредь будут твердо стоять на страже мира, защищая родной дом."Сегодня страна славит подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, доблесть и стойкость воинов-интернационалистов, патриотизм и самоотверженность военнослужащих современной белорусской армии, - отметил глава государства. - Выражаю искреннюю признательность всем, кто посвятил жизнь великому делу служения Отчизне, а также тем, кто, отдав свой воинский долг, ежедневным созидательным трудом делает сильнее и богаче нашу любимую Родину".

Армия,В мире,Александр Лукашенко,
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