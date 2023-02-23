Лукашенко назвал белорусскую армию опорой государства

Белорусская армия остается истинно народной, одной из опор государственности, она готова эффективно противостоять любым угрозам. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко , поздравляя соотечественников с Днем защитников Отечества и 105-летием Вооруженных сил.

"За годы независимости нами были созданы боеспособные, высокомобильные, оснащенные новейшими образцами техники Вооруженные силы, которые готовы эффективно противостоять любым вызовам и угрозам. Наша армия была и остается истинно народной, одной из опор государственности, гарантом независимости и безопасности, настоящей школой мужества для молодежи", - говорится в поздравлении, сообщает президентская пресс-служба в четверг.

Лукашенко убежден, что люди в погонах и впредь будут твердо стоять на страже мира, защищая родной дом."Сегодня страна славит подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, доблесть и стойкость воинов-интернационалистов, патриотизм и самоотверженность военнослужащих современной белорусской армии, - отметил глава государства. - Выражаю искреннюю признательность всем, кто посвятил жизнь великому делу служения Отчизне, а также тем, кто, отдав свой воинский долг, ежедневным созидательным трудом делает сильнее и богаче нашу любимую Родину".