Мобилизация: последние новости на сегодня 23 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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Жены тюменских мобилизованных навестили мужей в зоне СВО. Видео

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Жены двух мобилизованных мужчин из Тюмени навестили супругов в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

Отмечается, что мужчины не ожидали увидеть своих спутниц, приезд которых оказался для них сюрпризом. Встреча прошла в музее «Молодая Гвардия» в Краснодоне в ЛНР.

Два офицера были мобилизованы в октябре 2022 года. Все это время они не виделись с родными.

В ЛНР наградили демобилизованных педагогов в преддверии Дня защитника Отечества

В администрации Лутугинского района ЛНР в преддверии Дня защитника Отечества наградили учителей, которые в числе первых отправились на защиту Родины, сообщается на сайте администрации района.

Это стало возможным в рамках объявленного главой государства Владимиром Путиным 2023 года – Годом педагога и наставника. Педагогов отметили грамотами главы администрации района Евгения Бондаря за активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Отмечается, что педагоги дают знания, воспитывают, развивают таланты, учат дружить, любить Родину, помогают выбрать профессию из множества вариантов, поддерживают веру ребенка в себя и свои силы.

СФ одобрил закон о сохранении повышенной пенсии мобилизованным военным пенсионерам

Совет Федерации России принял закон о сохранении повышенных пенсий пожилым военным, если они заключили с Вооруженными силами РФ контракт, или были мобилизованы для выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Документом вносятся поправки в закон о пенсионном обеспечении военных, пожарных и сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, ФСКН, ФСИН и ФССП. Они смогут получать выплаты, исходя из выслуги и общего трудового стажа на день приостановления выплаты пенсии при поступлении на военную службу или заключении контракта, либо права на назначение пенсии, исходя из выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы или службы в силовых ведомствах.

Норма закона распространятся на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.