МО РФ: Украина готовит провокацию со «вторжением» в Приднестровье

Киевский режим в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья, ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины с привлечением запрещенного в РФ националистического формирования "Азов". Об этом заявили журналистам в четверг в Минобороны России.

Фото: ТАСС ТАСС

"По имеющейся информации в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов" (в РФ признан террористической организацией и запрещен - прим. ТАСС), - заявили в военном ведомстве.

Как уточнили в Министерстве, в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. "Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", - добавили там.