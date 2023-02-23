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1 час назад

Минобороны РФ сообщило о подготовке Украиной провокации со вторжением в Приднестровье

ТАССиещё 8

Киевский режим в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья, ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины с привлечением запрещенного в РФ националистического формирования "Азов". Об этом заявили журналистам в четверг в Минобороны России.

МО РФ: Украина готовит провокацию со «вторжением» в Приднестровье
Фото: ТАССТАСС

"По имеющейся информации в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов" (в РФ признан террористической организацией и запрещен - прим. ТАСС), - заявили в военном ведомстве.

Как уточнили в Министерстве, в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. "Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", - добавили там.

В Минобороны также подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки.

Армия,Минобороны России,
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