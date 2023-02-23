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19 минут назад

Российские военные сбили самолёт Су-25 и девять украинских беспилотников

RT на русскомиещё 7

Российские средства ПВО сбили самолёт Су-25 ВВС Украины, заявили в Минобороны России.

Российские военные сбили украинский Су-25
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Кизомыс Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки военные уничтожили девять беспилотников в Харьковской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР.

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Также в Минобороны сообщили об уничтожении свыше 210 украинских военных за минувшие сутки на Донецком направлении в ходе наступательных действий.

Армия,СВО,Минобороны России,
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