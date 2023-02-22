Трансгендерам хотят запретить служить в армии США

Сенаторы Марко Рубио и Джим Бэнкс разработали законопроект, запрещающий трансгендерам служить в вооруженных силах США. Об этом сообщает новостной портал LGBTQ Nation.
По данным издания, документ, получивший название "Закон об обеспечении военной готовности" вводит запрет на военную службу для "лиц, идентифицирующих себя как трансгендеры с диагнозом гендерной дисфории в анамнезе". При этом те из них, кто уже служит в армии, отстраняются от службы.
Законопроект делает исключение для тех трансгендеров, которые готовы в документах и общении называть себя себя представителями пола при рождении.
Отмечается, что в случае принятия закона запрет коснется примерно 150 тыс. военнослужащих-трансгендеров, некоторые из которых прошли годы обучения.
Один из авторов законопроекта сенатор Рубио пояснил, что законопроект необходим, чтобы военные не беспокоились о "местоимениях" и сосредоточились на противостоянии соперникам США.
"[Президент Джо] Байден превратил нашу армию в социальный эксперимент. Это глупый способ защитить нашу нацию. Нам нужно уделять больше времени размышлениям о том, как противостоять таким угрозам, как Китай, Россия и Северная Корея, и меньше думать о местоимениях", - приводит издание слова политика.
Президент Трансгендерной ассоциации американских ветеранов Эван Янг назвал попытку ограничить службу в армии дискриминацией трансгендеров.
"Мы служим с честью, и мы патриоты. Мы отдаем наши жизни за эту страну, но они говорят, что мы не можем служить, и я не понимаю, почему", - сказал Янг.
Напомним, что в апреле 2021 года президент США Джо Байден отменил ограничения для трансгендеров на службу в вооруженных силах.
Ранее сообщалось, что Минобороны Великобритании подверглось критике после того, как выпустило рекламу о достижениях женщин в армии, в которой была задействована трансгендерная женщина.
По данным издания, реклама была приурочена Международному дню женщин в науке. Героиней ролика стала сотрудница Лаборатории оборонной науки и техники (DSTL) Натали Андерс, которая в прошлом была мужчиной.