Трансгендерам хотят запретить служить в армии США

Сенаторы Марко Рубио и Джим Бэнкс разработали законопроект, запрещающий трансгендерам служить в вооруженных силах США. Об этом сообщает новостной портал LGBTQ Nation.

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По данным издания, документ, получивший название "Закон об обеспечении военной готовности" вводит запрет на военную службу для "лиц, идентифицирующих себя как трансгендеры с диагнозом гендерной дисфории в анамнезе". При этом те из них, кто уже служит в армии, отстраняются от службы.

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Законопроект делает исключение для тех трансгендеров, которые готовы в документах и общении называть себя себя представителями пола при рождении.

Отмечается, что в случае принятия закона запрет коснется примерно 150 тыс. военнослужащих-трансгендеров, некоторые из которых прошли годы обучения.

Один из авторов законопроекта сенатор Рубио пояснил, что законопроект необходим, чтобы военные не беспокоились о "местоимениях" и сосредоточились на противостоянии соперникам США.

"[Президент Джо] Байден превратил нашу армию в социальный эксперимент. Это глупый способ защитить нашу нацию. Нам нужно уделять больше времени размышлениям о том, как противостоять таким угрозам, как Китай, Россия и Северная Корея, и меньше думать о местоимениях", - приводит издание слова политика.

Президент Трансгендерной ассоциации американских ветеранов Эван Янг назвал попытку ограничить службу в армии дискриминацией трансгендеров.

"Мы служим с честью, и мы патриоты. Мы отдаем наши жизни за эту страну, но они говорят, что мы не можем служить, и я не понимаю, почему", - сказал Янг.

Напомним, что в апреле 2021 года президент США Джо Байден отменил ограничения для трансгендеров на службу в вооруженных силах.

Ранее сообщалось, что Минобороны Великобритании подверглось критике после того, как выпустило рекламу о достижениях женщин в армии, в которой была задействована трансгендерная женщина.