Что такое ДСНВ: суть приостановки Россией договора СНВ-3 и чем это грозит

Накануне президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Что это означает, разбирался «Рамблер».

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Что такое Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений?

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Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге.

Он предусматривает сокращение развернутого межконтинентального вооружения. Действие Договора изначально было рассчитано на 10 лет. 29 января 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ, а 3 февраля того же года это решение вступило в силу.

На сегодняшний день СНВ-3 — единственное соглашение в сфере контроля над вооружениями, которое осталось между Россией и США.

В договоре указано, что Россия и США обязуются сократить до 700 единиц межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики (ТБ), а также до 1550 единиц боезаряды для них и до 800 единиц развернутые и неразвернутые пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ, напоминает «Коммерсант».

При этом оговаривается, что стороны имеют право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений в суммарных пределах, установленных соглашением. Однако архитектура систем ПРО договором не предусмотрена, также неучтенным остался и так называемый возвратный потенциал — складированные ядерные боезаряды.

Причины приостановки участия в ДСНВ

Президент Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию подчеркнул, что Россия «не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие».

При этом глава государства обратил внимание на заявление НАТО с требованием вернуть на российские ядерных объекты иностранные инспекции в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.

«В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требованием вернуться к выполнению договора о СНВ, включая допуск инспекций на российские ядерные объекты. Даже не знаю, как это назвать, это театр абсурда какой-то», — констатировал Владимир Путин.

Он добавил, что ситуация вокруг договора неразрывно связана с происходящим на Украине, и в текущих условиях требование НАТО «звучит как бред». При этом России не дают возможности проводить полные инспекции на объектах западных стран. Заявки Москвы остаются без ответа или отклоняются по формальным основаниям, заметил президент.

По оценке Путина, своим заявлением «НАТО фактически сделало заявку на то, чтобы стать участником» ДСНВ. При этом для возобновления работу в рамках договора России важно понять, «на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания» и как Москва будет «учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса».

Глава государства также заявил, что Москва готова провести ядерные испытания, в том случае, если они будут проведены Вашингтоном.

Реакция на Западе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал российские власти пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, пишет «Газета.ру».

«Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в ДСНВ... Я призываю Россию пересмотреть решение, соблюдать свои обязательства», — заявил он.

В свою очередь в администрации президента США Джо Байдена действия Москвы «прискорбными и безответственными». А глава Госдепа США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон в любое время готов обсудить с российской стороной ограничение вооружений, «независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях».

Прокомментировал ситуацию и руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. По его мнению, решение России по ДСНВ рушит систему международной безопасности.

Эксперты заявил о шансах на возобновление действия СНВ-3

Россия приостановила свое участие, а не вышла из договора, а это значит, что еще есть возможность «провести срочные консультации и выяснить претензии друг к другу», пояснил РБК глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

По мнению эксперта, своим заявлением президент Владимир Путин показал, что западная политика по украинскому конфликту Россию крайне не устраивает.

«И Россия использует все имеющиеся средства, чтобы это неудовольствие выразить, — в частности, в той области, где США действительно очень заинтересованы во взаимодействии с Россией», - констатировал Арбатов.

В свою очередь старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Андрей Баклицкий обратил внимание на то, что конкретные условия возвращения России в договор пока не очень ясны.

По оценке эксперта, приостановка подразумевает прекращение не только инспекций и работы ДКК, но и обмена информацией и уведомлениями; но, судя по всему, Россия продолжит придерживаться прописанных в документе потолков СНВ.

«Это абсолютно политическое решение, поэтому точно такое же политическое решение может быть принято о возвращении к выполнению договора. Другое дело, что, судя по всему, для этого нужны какие-то кардинальные изменения в отношениях России и США. (…) Становится понятно, что контроль над вооружениями больше никоим образом не отделен от общего контекста отношений между странами», - отметил он.