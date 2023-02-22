Мобилизация: последние новости на сегодня 22 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 февраля 2023, в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Путин указал на нерешенность всех связанных с мобилизацией вопросов

Видео дня

Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы поддержки мобилизованных для боев на Украине граждан пока еще не решены. Об этом он сообщил в своем послании Федеральному собранию, передает «Газета.ру».

«Не все вопросы, связанные с поддержкой мобилизованных, решены», — отметил он.

Лидер России также заявил, что для всех российских военнослужащих, принявших участие в боевых действиях на Украине, необходимо установить регулярный отпуск.

На Камчатке мобилизованные и их семьи смогут бесплатно получить юридическую помощь

Добровольцы, мобилизованные для боев на Украине граждане, а также члены их семей теперь смогут бесплатно получить юридическую помощь. Об этом заявил первый заместитель председателя законодательного собрания региона Андрей Копылов, передает ТАСС.

Он сообщил, что в закон о бесплатной юридической помощи в Камчатском крае были внесены изменения, позволяющий ряду граждан получить эту услугу. Среди них мобилизованные граждане, добровольцы и отдельные категории лиц, которые несут службу по контракту. Члены их семей также могут претендовать на бесплатную юридическую помощь, подчеркнул Копылов.

В ДНР оценили предложенные Путиным меры поддержки военных и участников СВО

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал предложенные президентом России Владимиром Путиным меры поддержки военнослужащих, участвующих в боях на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, предложение Путина можно считать ответом на запрос жителей РФ о социальной справедливости. Пушилин обратил внимание на необходимость системного государственного подхода для закрытия потребностей российских военнослужащих, которые сражаются на Украине.