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30 минут назад

Россия приостановила участие в ДСНВ

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию опубликовал на Rutube канал «Россия 24».

В рамках ДСНВ Россия и США должны проводить инспекции на объектах друг друга. Летом 2022-го РФ объявила о временном прекращении инспекций на своих объектах, заявив, что процессу мешают санкции.

В ноябре 2022 года в Каире должно было пройти заседание комиссии по ДСНВ.

Встречу отменили, в МИД РФ заявили, что США хотели обсуждать лишь вопрос возобновления инспекций, а для Москвы приоритетными были другие вопросы.

В ходе послания Федеральному собранию Путин раскритиковал США из-за их призывов к России разрешить инспекции в рамках ДСНВ.

«Театр абсурда. Нам известно, что Запад причастен к попыткам Киева нанести удары по базам российской авиации», - подчеркнул Путин.

Он заявил, что проведение инспекций в таких условиях «звучит как какой-то бред». Также президент отметил, что сам Запад не дает России возможности проводить полноценные инспекции на своих объектах.

Путин рассказал о причинах начала спецоперации

«США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести стратегическое поражение России. <…> Это или верх лицемерия и цинизма, или верх глупости, ну идиотами их не назовешь, они все-таки не глупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши стратегические объекты», - отметил российский президент.

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