ВСУ сосредоточили значительную группировку войск на границе с Белоруссией

Украина сосредоточила значительную группировку войск на границе с Белоруссией. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

— Вооруженный конфликт на Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Республики Беларусь, — сказал Ревенко.

По его словам, остается высокая вероятность возникновения вооруженных провокаций. Он отметил, что Белоруссия начала реагировать на них. Ревенко добавил, что сохраняется разведывательная деятельность против Белоруссии группами военных с применением беспилотников, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что власти Польши ограничат движение грузовиков на последнем работающем контрольно-пропускном пункте с Белоруссией в Тересполе с 21 февраля. Известно, что ограничения на движение белорусских грузовиков продлятся «до снятия белорусскими властями ограничений в отношении польских перевозчиков».