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16 минут назад

Индия и Узбекистан проводят совместные учения в горах

Газета.Ru

На индийском полигоне в Питорагархе начались двухнедельные совместные учения вооруженных сил Индии и Узбекистана DUSTLIK. Об том сообщает индийский информационный портал Mint.

Индия и Узбекистан проводят совместные учения в горах
Фото: соцсетисоцсети

По данным издания, каждая страна задействовала в учениях по 45 военных, задача которых «научиться использовать технику и технологии нового поколения для проведения совместных операций».

Отмечается, что основной упор в ходе маневров делается на повышение оперативной совместимости между силами двух стран.

«14-дневные учения будут посвящены совместным контртеррористическим операциям в горной и полугородской местности в соответствии с мандатом ООН и будут включать полевые учения, боевые дискуссии, лекции, демонстрации и завершатся проверочными учениями», — цитирует издание Минобороны Индии.

Ранее сообщалось, что в августе 2022 года Министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетил Узбекистан с трехдневным визитом, в ходе которого принял участие в совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Сам Сингх анонсировал в Twitter двустороннюю встречу с министром обороны Узбекистана генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым, назвав его «Генералом Низамовичем» — по отчеству.

Минобороны Индии также сообщило, что на полях совещания запланированы встречи Сингха с министрами обороны «некоторых других стран-членов ШОС», на которых будут обсуждаться «двусторонние вопросы и вопросы, представляющие взаимный интерес».

Армия,Раджнатх Сингх,ШОС,ООН,
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