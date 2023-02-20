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1 час назад

В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО

Lenta.ruиещё 1

На границе Ростовской области замечены танки Т-14 «Армата». О возможной переброске новейшей военной техники к зоне специальной военной операции (СВО) со ссылкой на Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL сообщает «Российская газета».

В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Судя по тому что парад 9 Мая еще не скоро, мы все понимаем, куда их перебрасывают. Фотографию прилагать не буду, не имею привычки помогать нашим оппонентам», — утверждает автор канала.

В феврале заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов заявил, что Россия готова поделиться с Индией технологиями танка Т-14 «Армата».

В том же месяце Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры применения новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне проведения специальной военной операции.

Новейший танк «Армата» на российском полигоне попал на видео

В декабре 2022 года в Telegram-канале издания «Русская весна» появилось видео подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне СВО.

Армия,Владимир Дрожжов,ФСВТС России,
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