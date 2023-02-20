Вооруженные силы России уничтожили большую часть техники НАТО на Украине

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили большую часть техники, предоставленной Украине странами НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки (СВР).

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С декабря 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов противовоздушной обороны (ПВО), 440 танков, 1510 боевых машин пехоты (БМП) и 655 артиллерийских систем. Отмечается, что большую часть техники уже удалось уничтожить.

Также Украина получила от стран НАТО 9,8 тысячи ракет к реактивным системам залпового огня, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1,2 миллиона снарядов.