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1 час назад

Bloomberg: ЕС может вынести решение по закупкам боеприпасов Киеву в марте

Лера Букина

Согласование закупок боеприпасов странами-членами Евросоюза для дальнейшей передачи их Киеву ожидается в марте. Об этом заявили европейские чиновники, передает Bloomberg.

Bloomberg: ЕС может вынести решение по закупкам боеприпасов Киеву в марте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, изучить инициативу эстонских властей вложить порядка €4 млрд ($4,3 млрд) в совместные закупки патронов министры иностранных дел смогут уже в понедельник в ходе встречи в Брюсселе. При этом официальное решение будет озвучено в марте, пишет Bloomberg.

За принятие данной меры уже выступили Нидерланды и Румыния. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что Украине нужны боеприпасы «в большом количестве». Она сообщила о необходимости нарастить запасы.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что данное предложение является интересным. Вместе с тем он указал на необходимость ознакомиться со всеми деталями.

В субботу агентство Reuters проинформировало об изучении представителями ЕС возможности

совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для помощи Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об отсутствии пользы в передачи Украине оружие,

которое военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не умеют применять и обслуживать.

Армия,Энтони Блинкен,ЕС,
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