Мобилизация: последние новости на сегодня 20 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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В Минобороны России рассказали о подвигах военнослужащих

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В Министерстве обороны России рассказали о нескольких подвигах военнослужащих, передает «Российская газета».

Как говорится в публикации, капитан Шейх-Саид Муталибов руководил тыловой колонной в ходе марша, когда обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских солдат. Капитан рассредоточил солдат, вступил в бой и отбил позиции противника.

Старший лейтенант Евгений Волвенков вместе с группой солдат попал под пулеметный огонь. Он оценил обстановку и решил окружить позиции врага. Российским солдатам удалось сковать действия пулеметного расчета и уничтожить силы противника.

Старший лейтенант медицинской службы Иван Караев отличился неоднократной неотложной помощью солдатам на поле боя, а также оперативной эвакуацией раненых в безопасное место. В ходе одного из сражений ему удалось вынести из-под огня пятерых товарищей.

На Чукотке доработали меру поддержки мобилизованных граждан

Власти Чукотки закончили работу над региональной мерой поддержки мобилизованных граждан, которые получили ранение при участии в боях на Украине. Теперь они смогут получать по 500 тысяч рублей из окружного бюджета вне зависимости от того, есть ли в их медицинских документах полная информация о тяжести ран или нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Департамент социальной политики Чукотского АО.

В департаменте уточнили, что иногда в медицинских документах военнослужащих отсутствует часть информации о полученных ранах и степени их тяжести. Получить выплаты в таком случае становилось невозможно. Нововведение позволяет военным претендовать на региональную выплату в размере 500 тысяч рублей даже при нехватке информации о ранениях.

Минобороны РФ прокомментировало сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР

Министерство обороны РФ опровергло информацию об увольнении офицеров Первого Донецкого и Второго Луганского армейских корпусов после их вступления в состав Вооруженных сил России. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал военного ведомства.