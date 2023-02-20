Мобилизация: последние новости на сегодня 20 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 февраля 2023, в материале «Рамблера».
В Минобороны России рассказали о подвигах военнослужащих
В Министерстве обороны России рассказали о нескольких подвигах военнослужащих, передает «Российская газета».
Как говорится в публикации, капитан Шейх-Саид Муталибов руководил тыловой колонной в ходе марша, когда обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских солдат. Капитан рассредоточил солдат, вступил в бой и отбил позиции противника.
Старший лейтенант Евгений Волвенков вместе с группой солдат попал под пулеметный огонь. Он оценил обстановку и решил окружить позиции врага. Российским солдатам удалось сковать действия пулеметного расчета и уничтожить силы противника.
Старший лейтенант медицинской службы Иван Караев отличился неоднократной неотложной помощью солдатам на поле боя, а также оперативной эвакуацией раненых в безопасное место. В ходе одного из сражений ему удалось вынести из-под огня пятерых товарищей.
На Чукотке доработали меру поддержки мобилизованных граждан
Власти Чукотки закончили работу над региональной мерой поддержки мобилизованных граждан, которые получили ранение при участии в боях на Украине. Теперь они смогут получать по 500 тысяч рублей из окружного бюджета вне зависимости от того, есть ли в их медицинских документах полная информация о тяжести ран или нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Департамент социальной политики Чукотского АО.
В департаменте уточнили, что иногда в медицинских документах военнослужащих отсутствует часть информации о полученных ранах и степени их тяжести. Получить выплаты в таком случае становилось невозможно. Нововведение позволяет военным претендовать на региональную выплату в размере 500 тысяч рублей даже при нехватке информации о ранениях.
Минобороны РФ прокомментировало сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР
Министерство обороны РФ опровергло информацию об увольнении офицеров Первого Донецкого и Второго Луганского армейских корпусов после их вступления в состав Вооруженных сил России. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал военного ведомства.
В сообщении Министерства обороны РФ подчеркивается, что ни одного приказа об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса «не существует». Обратная информация от сторонних источников не соответствует действительности, подчеркнули в ведомстве.