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46 минут назад

NYT: Китай может довести конфликт России и Украины до настоящей мировой войны

Ura.Ru

Китай может поспособствовать тому, что конфликт на Украине перерастет в настоящую мировую войну, так как страна заинтересована в том, чтобы США использовали все свои запасы оружия. Об этом заявил обозреватель New York Times Томас Фридман.

NYT: Китай может довести конфликт РФ и Украины до мировой войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Китай может подтолкнуть российско-украинский конфликт к „настоящей мировой войне“», — сказал Фридман, его цитирует Newsweek.

При этом он отметил, что Китай не заинтересован в ослаблении России.

США предупредили Китай о красной линии в вопросе военной помощи России

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил заведующего канцелярией комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. о последствиях в случае поддержки России в спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Телеканал NBC уже заявлял, что США опасаются открытой военной поддержки Китая СВО.

Армия,Томас Фридман,Энтони Блинкен,
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