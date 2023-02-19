NYT: Китай может довести конфликт РФ и Украины до мировой войны

Китай может поспособствовать тому, что конфликт на Украине перерастет в настоящую мировую войну, так как страна заинтересована в том, чтобы США использовали все свои запасы оружия. Об этом заявил обозреватель New York Times Томас Фридман.
«Китай может подтолкнуть российско-украинский конфликт к „настоящей мировой войне“», — сказал Фридман, его цитирует Newsweek.
При этом он отметил, что Китай не заинтересован в ослаблении России.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил заведующего канцелярией комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. о последствиях в случае поддержки России в спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Телеканал NBC уже заявлял, что США опасаются открытой военной поддержки Китая СВО.