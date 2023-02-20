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14 минут назад

Названы последствия появления ядерного оружия у Ирана

Lenta.ruиещё 1

Если у Ирана появится ядерное оружие, страна получит некий кредит безопасности. Вместе с тем, это может стать поводом для эскалации со стороны Израиля, хотя предпосылки «ядерного апокалипсиса» на Ближнем Востоке на данный момент отсутствуют. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Александр Асафов.

Названы последствия появления ядерного оружия у Ирана
Фото: LentaLenta

Международные наблюдатели в Иране на прошлой неделе обнаружили уран, обогащенный до 84 процентов. Об этом стало известно агентству Bloomberg от дипломатических источников.

«На самом деле, ядерных держав сейчас больше, чем официально принято считать. Например, Израиль подозревают в обладании ядерным оружием, хотя он в этом не признается. Есть подозрения относительно Северной Кореи и так далее. Тут вопрос в том, на чем основаны заявления Bloomberg. Они ссылаются на неких экспертов, но как они обнаружили уран — вопрос открытый. Все же иранская ядерная угроза — известный повод обвинять страну во всем», — заметил политолог.

Он допустил, что прозвучавшее заявление — подготовка к эскалации со стороны Израиля. Асафов напомнил, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже говорил о том, что не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие и готов сделать для этого что угодно.

В случае, если у Ирана действительно появится ядерное оружие, Асафов предположил, что страна получит некий кредит безопасности на какое-то время.

«Запад может на какое-то время отстать от Ирана, чтобы разобраться, какое у него ядерное оружие, сколько его. Начала ядерного апокалипсиса на Ближнем востоке я не жду», — заключил политолог.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении в Иране урана, обогащенного до 84 процентов.

В интервью агентству ИСНА Камальванди назвал подобную информацию измышлениями и искажением фактов.

«Иран пока не пытался обогатить [уран] выше 60 процентов», — заявил он.

Армия,Война в Сирии ,Гражданская война,Ядерное оружие,Бехруз Камальванди,Биньямин Нетаньяху,
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