Названы последствия появления ядерного оружия у Ирана

«На самом деле, ядерных держав сейчас больше, чем официально принято считать. Например, Израиль подозревают в обладании ядерным оружием, хотя он в этом не признается. Есть подозрения относительно Северной Кореи и так далее. Тут вопрос в том, на чем основаны заявления Bloomberg. Они ссылаются на неких экспертов, но как они обнаружили уран — вопрос открытый. Все же иранская ядерная угроза — известный повод обвинять страну во всем», — заметил политолог.