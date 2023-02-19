На Украине погиб прошедший чеченскую войну россиянин

В ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине погиб уроженец Пермского края Юрий Боринских. Об этом сообщается на официальной странице администрации Чердынского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

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Уточняется, что мужчина был внуком ветерана Великой Отечественной войны, принимал участие в боевых действиях в Чечне. Погибший был награжден орденом Мужества и медалью «За Отвагу».

«От имени администрации округа выражаем соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича Боринских, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации», — говорится в сообщении администрации.