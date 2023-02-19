США обвинили Китай в якобы возможной поставке оружия в Россию

Власти США считают, что Китай рассматривает возможность помочь России оружием и боеприпасами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В интервью CBS News в субботу он сказал, что Китай «активно рассматривает возможность предоставления летальной поддержки». Речь, в том числе, идёт об оружии и боеприпасах.

«Мы были обеспокоены такой возможностью с первого дня», — сказал Блинкен в интервью ведущей программы «Face the Nation» Маргарет Бреннан.

Политик не смог конкретизировать, какую именно летальную помощь рассматривает Китай, и высказался в общих чертах:

«Есть целый ряд вещей, которые подходят под эту категорию, всё, от боеприпасов до самого оружия».

Блинкен также заявил, что Вашингтон видел, «как китайцы оказывали нелетальную поддержку России для использования на Украине». По его словам, это делают китайские компании, а в Китае «на самом деле нет различия между частными компаниями и государством»

Госсекретарь отметил, что у США есть информация о том, что в Пекине якобы рассматривают возможность предоставления летальной поддержки. Он предупредил КНР о последствиях и проблемах в отношениях.

«Мы очень ясно дали им понять, что это создаст серьезную проблему для нас и наших отношений», - сказал политик.

Отмечается, что Блинкен приехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где лично говорил с высокопоставленным представителем Китая Ван И. Речь шла «о последствиях, с которыми столкнется Китай, если они предоставят России оружие, боеприпасы или другую летальную помощь».