Аналитик назвал регион, где США могут развязать новый конфликт

США в скором времени могут развязать новый вооруженный конфликт на Ближнем Востоке или в Турции, заявил в беседе с URA.RU военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, это необходимо американскому военно-промышленному комплексу, который требует от властей США долгосрочных контрактов.
Американцы постараются расширить число горячих точек. Возможно, это будут регионы южнее Украины. Там, где сейчас землетрясения происходят (Турция. — NEWS.ru), или еще южнее — это Ближний Восток. Вероятно, внимание общественного мнения будет смещено на другие регионы. Эксперты в нашей разведке прогнозируют, что впереди большая война на Ближнем Востоке, — сказал аналитик.
Он отметил, что американским военным компаниям все равно, где зарабатывать — на Украине или в каком-то другом месте. При этом предположил, что с Китаем США воевать все-таки побоятся.
Аналитик добавил, что сейчас американская военная отрасль испытывает кризис, она не справляется с поставками для той же Украины. По мнению Прохватилова, Киев не получит обещанные Вашингтоном 300 танков вообще или же это будет очень некачественная боевая техника.
Ранее американский политолог Дэниел Депетрис заявил, что слова президента США Джо Байдена об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву сколько потребуется может привести к эскалации конфликта и втянуть в него НАТО. По его словам, если США и Альянс поддержат наступление Украины на Крым, это может привести к ядерной войне.