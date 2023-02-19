Аналитик назвал регион, где США могут развязать новый конфликт

США в скором времени могут развязать новый вооруженный конфликт на Ближнем Востоке или в Турции, заявил в беседе с URA.RU военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, это необходимо американскому военно-промышленному комплексу, который требует от властей США долгосрочных контрактов.

Фото: US Navy US Navy

Американцы постараются расширить число горячих точек. Возможно, это будут регионы южнее Украины. Там, где сейчас землетрясения происходят (Турция. — NEWS.ru), или еще южнее — это Ближний Восток. Вероятно, внимание общественного мнения будет смещено на другие регионы. Эксперты в нашей разведке прогнозируют, что впереди большая война на Ближнем Востоке, — сказал аналитик.

Он отметил, что американским военным компаниям все равно, где зарабатывать — на Украине или в каком-то другом месте. При этом предположил, что с Китаем США воевать все-таки побоятся.

Аналитик добавил, что сейчас американская военная отрасль испытывает кризис, она не справляется с поставками для той же Украины. По мнению Прохватилова, Киев не получит обещанные Вашингтоном 300 танков вообще или же это будет очень некачественная боевая техника.