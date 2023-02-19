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57 минут назад

Спецоперация на Украине 19 февраля: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 февраля 2023 года.

Спецоперация на Украине 19 февраля: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

Стало известно о повреждении военного объекта на западе Украины

В городе Хмельницкий на западе Украины поврежден военный объект, сообщил в Telegram глава областной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, другое попадание было близ остановки общественного транспорта. Вызванная ударом взрывная волна повредила несколько жилых домов и три учебных заведения. О пострадавших и погибших не сообщается.

Взрывы в Хмельницком произошли утром 18 февраля.

ВСУ за сутки 12 раз обстреливали ДНР, ранен подросток

Украинская армия за прошедшие сутки 12 раз обстреливали населённые пункты ДНР, сообщает RT.

В результате ударов в Донецке ранения получил подросток 2010 года рождения. Также стало известно о повреждении одного домостроения.

Всего Киев выпустил 45 снарядов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на западе Марьинки улучшаются позиции российских военных.

РИА Новости: бойцы ВСУ боятся отравиться взятой у жителей Черниговской области едой

Командование украинской армии запретило солдатам брать продукты питания и воду у жителей Черниговской области после массового отравления, которое было зафиксировано в феврале, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника.

По его словам, 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины отправились после употребления полуфабрикатов, полученных от волонтеров в Черниговской области. После этого военным в регионе нельзя принимать продукты и воду от местных жителей.

40 военнослужащих одного из подразделений украинской армии отравились в начале февраля. У них были выявлены «острые» симптомы.

Ранее пленный украинский солдат заявил, что украинские военнослужащие заказывают доставку продуктов питания у волонтеров. Вместе с продуктами им доставляют на фронт наркотики.

Армия,Сергей Гамалий,Денис Пушилин,
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