Спецоперация на Украине 19 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 февраля 2023 года.
Стало известно о повреждении военного объекта на западе Украины
В городе Хмельницкий на западе Украины поврежден военный объект, сообщил в Telegram глава областной администрации Сергей Гамалий.
По его словам, другое попадание было близ остановки общественного транспорта. Вызванная ударом взрывная волна повредила несколько жилых домов и три учебных заведения. О пострадавших и погибших не сообщается.
Взрывы в Хмельницком произошли утром 18 февраля.
ВСУ за сутки 12 раз обстреливали ДНР, ранен подросток
Украинская армия за прошедшие сутки 12 раз обстреливали населённые пункты ДНР, сообщает RT.
В результате ударов в Донецке ранения получил подросток 2010 года рождения. Также стало известно о повреждении одного домостроения.
Всего Киев выпустил 45 снарядов.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на западе Марьинки улучшаются позиции российских военных.
РИА Новости: бойцы ВСУ боятся отравиться взятой у жителей Черниговской области едой
Командование украинской армии запретило солдатам брать продукты питания и воду у жителей Черниговской области после массового отравления, которое было зафиксировано в феврале, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника.
По его словам, 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины отправились после употребления полуфабрикатов, полученных от волонтеров в Черниговской области. После этого военным в регионе нельзя принимать продукты и воду от местных жителей.
40 военнослужащих одного из подразделений украинской армии отравились в начале февраля. У них были выявлены «острые» симптомы.
Ранее пленный украинский солдат заявил, что украинские военнослужащие заказывают доставку продуктов питания у волонтеров. Вместе с продуктами им доставляют на фронт наркотики.